Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "AK Parti bir dava hareketidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'AK Parti bir dava hareketidir' - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "AK Parti bir dava hareketidir"

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AK Parti hareketi, herhangi bir siyasi partiye mensup olup siyaset yapmak gibi basit bir söylemle kısıtlanamaz. AK Parti bir dava hareketidir.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "AK Parti hareketi, herhangi bir siyasi partiye mensup olup siyaset yapmak gibi basit bir söylemle kısıtlanamaz. AK Parti bir dava hareketidir." dedi.

Bakan Albayrak, Van Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "Türkiye İçin Değişim Başlıyor, Van İş Dünyası Buluşması" toplantısının ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, Van halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Her hafta en az iki ili ziyaret ederek sorunları yerinde tespit etmeye çalıştıklarını belirten Albayrak, "Özellikle iş dünyamıza Türkiye'deki bu değişimi anlatmak için sanayi ve ticaret odaları, tüm paydaşları da işin içine katarak ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bugün de Van'ın sorunlarını yerinde tespit etmemiz lazım. İnşallah bereketli ve iyi geçmiştir." ifadesini kullandı.

Özellikle gelecek yıl Türkiye'de değişen ekonomik perspektifi yerinde tespit, tedavi süreçlerinin yanında daha da iyileştirmek için adımlar atacaklarını anlatan Albayrak, Türkiye'nin son altı yılda darbe girişimleri, terör ve ekonomik saldırılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Türkiye'nin çok yoğun bir var olma mücadelesi verdiğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

"Her yerde şunu ifade ediyorum. Diyorum ki, öldürmeyen acı güçlendirir. Her birinden elhamdülillah daha da güçlenerek ayağa kalkan bir Türkiye var. Bu böyle lafla ya da birileri gibi eline mikrofonu alarak boş boş konuşarak olmuyor. AK Parti hareketi, herhangi bir siyasi partiye mensup olup siyaset yapmak gibi basit bir söylemle kısıtlanamaz. AK Parti bir dava hareketidir."

Bakan Albayrak, daha sonra ziyaret ettiği bir taksi durağında taksicilerle sohbet etti, bir çay ocağında vatandaşlarla çay içip sorunlarını dinledi.

Berat Albayrak, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:22 Kaynak: AA
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