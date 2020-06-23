Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Amacımız bankacılık sektörünü Türkiye ile birlikte bir üst lige... - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Amacımız bankacılık sektörünü Türkiye ile birlikte bir üst lige...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Türkiye Bankalar Birliği'nin 63. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:51 Kaynak: AA
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