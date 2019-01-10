Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Bankacılık Sektörümüz Sağlıklı ve Güçlü Yapısını Korumaktadır

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Bankacılık Sektörümüz Sağlıklı ve Güçlü Yapısını Korumaktadır

30 dakika önce

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:01 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketinin Ayrıntılarını Açıkladı Amazon'un Kurucusu Jeff Bezos ve Eşi Boşandıklarında Dünyanın En Zenginleri Listesi Değişecek

Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor! İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 15:31:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Bankacılık Sektörümüz Sağlıklı ve Güçlü Yapısını Korumaktadır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]