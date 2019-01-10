Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Bankacılık Sektörümüz Sağlıklı ve Güçlü Yapısını Korumaktadır
30 dakika önce
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:01 Kaynak: AA
Bakan Albayrak, KOBİ'lere Kredi Destek Paketinin Ayrıntılarını Açıkladı
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