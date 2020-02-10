Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetler vardı. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'Bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetler vardı. - Son Dakika Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetler vardı.

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetler vardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetler vardı. Merkez Bankası ve BDDK, buna standart getirdi."

Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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