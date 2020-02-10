Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'Bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetler vardı. - Son Dakika Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetler vardı.
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetler vardı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:20 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bankaların aldığı ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetler vardı. Merkez Bankası ve BDDK, buna standart getirdi."
Son Dakika BDDK ve Merkez Bankası'ndan EFT ücretlerinde indirim kararı! İşte yeni tarife İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray zammına ilişkin açıklama: İBB tarafından uygulanmaktadır Tokat kazı, Kars kazına rakip oldu! Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar