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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:38 Kaynak: AA
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