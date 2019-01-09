Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Birileri Rahatsız Oluyor, Kimler Rahatsız Oluyor Biliyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Birileri Rahatsız Oluyor, Kimler Rahatsız Oluyor Biliyoruz.

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Birileri rahatsız oluyor, kimler rahatsız oluyor biliyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Birileri rahatsız oluyor, kimler rahatsız oluyor biliyoruz. Merkez Bankası'ndan Hazine'ye 37 milyar lira gelecek"
-"Sadece bankacılık sektörüne mahkum değil, hacmini daha çok geliştirecek. Önemli dalgalanmalar yaşadık. Dengelenme süreci olarak nitelendirdiğimiz süreçte mesafe katettik"
-"Zamanında aldığımız tedbirlerle finansal piyasalarda normalleşme sürecine ulaştık. Ağustos'tan bugüne yüzde 20 iyileşme kaydedildi. Türkiye çok daha pozitif ayrıştı"
-"Ülkemiz 10 yıllık devlet tahvil faiz oranında 480 baz puan gerileyerek ciddi bir pozitif durum gerçekleştirmiştir"
-"Bundan 10 yıl önce de benzer ekonomik süreci yaşamamıza rağmen ki küresel bir krizdi. Bugün yaşadığımız sürecin detaylarına baktığımızda Türkiye'ye özgü saldırı ile karşı karşıya kaldığımız bu süreçte o günden çok daha hızlı ve güçlü refleksler vererek çok kısa süreçte püskürttük"
-"Sektörlerimizi bir önce yaşadığımız durumdan kurtarıp 16 yıldaki adaletin esas alındığı, büyüme trendini daha büyük noktaya taşıyalım. Birileri sürekli negatif algıyı sürdürmeye çalışıyor"

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar toplantısına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:37 Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Berat Albayrak, Politika
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