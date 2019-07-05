Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bu yılın ikinci yarısında büyüme ve istihdamda YEP...
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bu yılın ikinci yarısında büyüme ve istihdamda YEP hedeflerimizin üzerine çıkacak güçlü performans ortaya koyacağız"
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:23 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak: "Bu yılın ikinci yarısında büyüme ve istihdamda YEP hedeflerimizin üzerine çıkacak güçlü performans ortaya koyacağız"
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