Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bu yılın ikinci yarısında büyüme ve istihdamda YEP...
Son Dakika Ekonomi Haber

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bu yılın ikinci yarısında büyüme ve istihdamda YEP...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bu yılın ikinci yarısında büyüme ve istihdamda YEP hedeflerimizin üzerine çıkacak güçlü performans ortaya koyacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bu yılın ikinci yarısında büyüme ve istihdamda YEP hedeflerimizin üzerine çıkacak güçlü performans ortaya koyacağız"
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:23 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti Mahalleli esrarengiz 2 kişinin peşinde! Sabaha kadar nöbetteler Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:49:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Bu yılın ikinci yarısında büyüme ve istihdamda YEP...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]