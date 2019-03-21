Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Cari Açıktaki Dengelenme Hiçbir Dönem Bu Kadar Güçlü Olmamıştı."

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Cari Açıktaki Dengelenme Hiçbir Dönem Bu Kadar Güçlü Olmamıştı."

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Cari açıktaki dengelenme hiçbir dönem bu kadar güçlü olmamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Cari açıktaki dengelenme hiçbir dönem bu kadar güçlü olmamıştı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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