Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak cemaate etli pilav dağıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak cemaate etli pilav dağıttı - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak cemaate etli pilav dağıttı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta cami cemaatine etli pilav dağıttı, esnafı ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta cami cemaatine etli pilav dağıttı, esnafı ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Albayrak, cuma namazını kıldığı Ulu Cami'de halkla sohbet etti. Cami avlusunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında etli pilav dağıtıldığını gören Albayrak, kazanın başına geçerek pilav dağıtılmasına yardım etti.

Bakan Albayrak, daha sonra Tarihi Kahramanmaraş Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret etti. Bir kuyumcunun kendisine dua etmesi üzerine Albayrak, "Daha da çalışacağız ve güçleneceğiz. Maliyet düştükçe Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi de inşallah daha iyiye gidecek. Dua edin, hep birlikte daha iyi günlere ulaşacağız. Mücadeleye devam." dedi.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile de makamında görüşerek kent hakkında brifing aldı.

Albayrak, temaslarını tamamlayarak Kahramanmaraş'tan ayrıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak cemaate etli pilav dağıttı

Berat Albayrak, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:56 Kaynak: AA
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