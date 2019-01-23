Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Davos'ta

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Davos'ta

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Irak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile Davos'ta bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Davos'ta, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Irak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile Davos'ta bir araya geldi. Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, Irak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Hüseyin ile baş başa görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:51 Kaynak: AA

Başbakan Yardımcısı, Irak, Berat Albayrak, Güncel
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