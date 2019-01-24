Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Davos'ta
2 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, ikili görüşmelerini sürdürüyor. Zirve kapsamında, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile bir araya gelen Albayrak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile de görüştü. Görüşmelerde, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:47 Kaynak: AA
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