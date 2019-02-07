Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Fırsatçılıkla Hareket Eden Birilerinin Milletimizin Sofrasına El...
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz" -"Şubat ayı ocaktan bankacılığın likiditesi açısından çok daha iyi olacak.
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak: "Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz"
-"Şubat ayı ocaktan bankacılığın likiditesi açısından çok daha iyi olacak. Spekülatif saldırıların yaşandığı 2018'in son çeyreğindeki hava dağılmaya başladı"
-"Birileri felaket tellallığı yapıyor, bugünün dünden yarının da bugünden daha iyi olduğunu görüyoruz"
-"Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak"
İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, Türkiye
İhracatçılar Meclisi Delegeler Çalıştayı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:18 Kaynak: İHA
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