Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Fırsatçılıkla Hareket Eden Birilerinin Milletimizin Sofrasına El...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Fırsatçılıkla Hareket Eden Birilerinin Milletimizin Sofrasına El...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz" -"Şubat ayı ocaktan bankacılığın likiditesi açısından çok daha iyi olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Fırsatçılıkla hareket eden birilerinin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz"
-"Şubat ayı ocaktan bankacılığın likiditesi açısından çok daha iyi olacak. Spekülatif saldırıların yaşandığı 2018'in son çeyreğindeki hava dağılmaya başladı"
-"Birileri felaket tellallığı yapıyor, bugünün dünden yarının da bugünden daha iyi olduğunu görüyoruz"
-"Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak"

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeler Çalıştayı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:18 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Ekonomi
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