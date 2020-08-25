Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (3) - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (3)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin TPAO ve BOTAŞ'ı farklı bir lige çıkaracağını belirterek, "Önümüzdeki yakın süreçte bu keşiflerin gelişmesiyle birlikte gerek TPAO, gerek BOTAŞ'ın bilançoları önce yurt içi, sonra yurt dışı olabilir, halka arz sürecinin...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (3), System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin TPAO ve BOTAŞ'ı farklı bir lige çıkaracağını belirterek, "Önümüzdeki yakın süreçte bu keşiflerin gelişmesiyle birlikte gerek TPAO, gerek BOTAŞ'ın bilançoları önce yurt içi, sonra yurt dışı olabilir, halka arz sürecinin de önünü açacak" dedi.

Albayrak, NTV yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapılması gerektiğini gündeme getirdiği 2015 yılındaki bir güvenlik toplantısında kendisine "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var" diye itiraz edildiğine işaret eden Albayrak, "İsim isim hepsi saklı. Bölgede aktif ve etkin rol oynamamız gerektiğini söyledik. Genelkurmay ekibiyle süreçleri başlattık, toplantılar yaptık. Toplantılarda devamlı itiraz modunda olan bir yapı. Biz gerekli cevabı usulünce verdik. O toplantıdan kısa süre sonra yakalandıkları gün, 15 Temmuz'da merdivenlere dizildikleri meşhur poz var ya, bir tanesi oradaydı." diye konuştu.

Albayrak, Doğu Akdeniz gerginliği ile ilgili de "Türkiye egemenlik haklarından taviz veremez. Bu 83 milyonun zenginliği, hakkı. Karadeniz'de nasılsa Akdeniz'de de böyle." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan adayı Joe Biden'in Türkiye'ye ilişkin ifadelerine de değinen Albayrak, "Bu söyleyen kişi eski dönemde başkan yardımcısı. O dönemde nasıl bir siyaset gütmüş, bir de şimdi 'başkan olursam' diye söylediklerine de bakacağız. Toplum görüyor bunu zaten. Ama esas ikinci bölüm önemli. Sizi olağan şüpheli kılığında verdiğiniz reaksiyon ne? Bunun muhatabı ben değilim ki muhalefet, sensin. Ağzını açıp hangi cümleyi kuruyorsun. Kurduğun cümle '7 ay önce mi, 3 ay sonra mı?' Manaya gel manaya. O zarfın içeriği ne? Bu adam seni itham ediyor, hangi üslupla buna cevap veriyorsun, cevap yok." dedi.

"Hızlı koşmaya başlıyoruz"

Albayrak, Türkiye'nin çok hızlı koşarak diğer ülkelerle arasındaki mesafeyi kapatacağını belirterek, "Ayağımızdaki ağırlıkları, prangaları atıyoruz artık, koşmaya başlıyoruz. Artık bize söylenenlere bakmıyoruz, hızlıca bu arayı kapatmamız lazım. Bir saniye kaybetme lüksümüz yok. Onun için 6 senede çıkaramayız daha hızlı çıkaracağız bu gazı. Bu yatırımları daha hızlı yapacağız. Yapacak çok iş var." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli olduğuna işaret eden Albayrak, "Ekonomide 10 yıllardır gelen dışarıya bağlı olan bir model var, bu modeli kırmamız lazım. Türkiye artık bu modellerden çıkıyor. Bunun tabi ki sancıları, bedelleri var. Avrupa'nın bir ülkesinin bakanı 'Doğu Akdeniz'e girme şunları yapalım' diyor. Bunların hepsi çok zorlu bir mücadeleyi anlatıyor. Ben bir batı ülkesinde muhatabım tarafından, bu enerji politikalarından bir tanesiyle ilgili bu adımı atmamam yönünde birebir, sözlü, imalı tehdit edilmiş bir bakanım. Böyle birşey yok, ülkenin ekonomik bağımsızlığı. Korktuk mu yok, bedel ödedik mi öderiz ama neticelerini topluyoruz artık. Her yıl on milyarlarca dolarımı dışarı veriyorum. Büyük projelerimizden bir tanesinin arifesinde oldu. Biz de usulümüzce ona gerekli cevabı verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, ülkenin ekonomik model dönüşümünde özel sektörün yetişemediği alanlarda kamunun da destek vereceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu son süreç gerek TPAO ve gerek BOTAŞ'ı farklı bir lige çıkaracak. Önümüzdeki yakın süreçte bu keşiflerin gelişmesiyle birlikte gerek TPAO, gerek BOTAŞ'ın bilançoları önce yurt içi, sonra yurt dışı olabilir, halka arz sürecinin de önünü açacak. Türkiye ve dünyanın en büyük, en değerli şirketleri olabilecek bilançoya kavuşarak bunun da önünü açacak. Bunların da altyapısını hazırlayacağız. Halk arz olacak, şirketlere ortak olacak vatandaşlarımız. Yurt dışı yabancı yatırımcılar daha büyük ilgi gösterecek. Aramacılık ve sondajcılık noktasında TPAO lisansları ve varlıklarıyla zaten bir yola giriyor. Gaz noktasında BOTAŞ bölgenin en büyük dağıtım ve iletim altyapısı. Şimdi bu iki firmamızı bölgesel pazarlarda önemli oyuncu olacak lige taşıyacak. Bu iki firmamız dünya çapında bir THY, belki THY'den daha büyük olabilecek kapasiteye sahip. Bunlar Türkiye'nin markaları. Bunlarla ilgili güzel haberleri yakında duyacağız inşallah."

"Adımları atmaktan çekinmeyeceğiz"

Doğu Akdeniz'deki yeni sondaj çalışmalarına yönelik soru üzerine de Albayrak, "Karadeniz'de çok büyük potansiyelimiz var. Çok daha güzel haberler artarak devam edecek. Akdeniz de en az Karadeniz kadar ümitli olmamız gereken bir havza. Şu anda Oruç Reis, sismiklerini yürütüyor. Ama hali hazırda Yavuz Gemisi, Selçuklu kuyusunda sondajına devam ediyor. Sonrasında kazacağı başka kuyularımız da var. Dolayısıyla, bugün Fatih'ten duyduğumuz güzel haberleri yarın inşallah Yavuz'dan Akdeniz'den de duymamamız için hiçbir neden yok. Elimizdeki datalar, Türkiye'nin deniz kaynaklarının çok büyük potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Akdeniz'de tüm bakanlıklarımız seferler, tüm Türkiye kenetlenmiş durumda oradaki haklarımıza sahip çıkma noktasında. İnşallah Akdeniz de tüm Türkiye'ye güzel haberler getirecek. Ama Yavuz olur, ama Kanuni olur. Paramız, hazinemiz, bütçemiz elverdiği ölçüde, dördüncü gemi ve diğer yatırımlar noktasında adımları atmaktan çekinmeyeceğiz." diye konuştu.

Reyting kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik yaklaşımına yönelik soru üzerine ise Albayrak, 2008 finansal krizi sonrasında dünyada reyting şirketlerinin kredibilitesinin çok ağır hasar aldığını belirtti.

Bakan Albayrak, Giresun'daki sel felaketinin ardından verilen desteklerin sorulması üzerine de "Şimdi esnaflarımızla ilgili de TESKOMB noktasında bir çalışma yürüttük. Oradaki esnaflarımıza da uygun maliyetli bir paket, finansal destek açıklayacağız." dedi.

(Bitti)

Berat Albayrak, Karadeniz, Akdeniz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 23:29

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (3) - Son Dakika Ekonomi
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