Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Hal Yasası ile Birlikte Tarladan Sofraya Bir Dönüşüm Süreci Çok...
2 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Hal yasası ile birlikte tarladan sofraya bir dönüşüm süreci çok yakın sürede devreye alınacak" -"Seracılık özellikle kış aylarında eko sisteme, ticarete, vatandaşın mutfağına böyle bir noktada bulunmaması için paket açıklayacağız" -"Seraların yenilenmesi...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Hal yasası ile birlikte tarladan sofraya bir dönüşüm süreci çok yakın sürede devreye alınacak"
-"Seracılık özellikle kış aylarında eko sisteme, ticarete, vatandaşın mutfağına böyle bir noktada bulunmaması için paket açıklayacağız"
-"Seraların yenilenmesi ve kredileriyle ilgili Ziraat Bankası detaylıca açıklayacak"
-"Özellikle önümüzdeki kış bu konuda Türkiye gündeminde olmaması için sektör desteği, kapasite noktasında yasanın sağlıklı bir şekilde yürümesi için sahada olacağız"
-"Ürün üretim tüm bu planlamanın yanı sıra yapısal adımları devreye alacağız"
İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeler Çalıştayı'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:58 Kaynak: İHA
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