Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Hal Yasası ile Birlikte Tarladan Sofraya Bir Dönüşüm Süreci Çok...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Hal yasası ile birlikte tarladan sofraya bir dönüşüm süreci çok yakın sürede devreye alınacak" -"Seracılık özellikle kış aylarında eko sisteme, ticarete, vatandaşın mutfağına böyle bir noktada bulunmaması için paket açıklayacağız" -"Seraların yenilenmesi...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Hal yasası ile birlikte tarladan sofraya bir dönüşüm süreci çok yakın sürede devreye alınacak"

-"Seracılık özellikle kış aylarında eko sisteme, ticarete, vatandaşın mutfağına böyle bir noktada bulunmaması için paket açıklayacağız"

-"Seraların yenilenmesi ve kredileriyle ilgili Ziraat Bankası detaylıca açıklayacak"

-"Özellikle önümüzdeki kış bu konuda Türkiye gündeminde olmaması için sektör desteği, kapasite noktasında yasanın sağlıklı bir şekilde yürümesi için sahada olacağız"

-"Ürün üretim tüm bu planlamanın yanı sıra yapısal adımları devreye alacağız"



İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeler Çalıştayı'nda konuştu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz

ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır

Karadeniz Hamsisi Gürcistan'a Kaçtı

ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin