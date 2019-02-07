Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Hal Yasası ile Birlikte Tarladan Sofraya Bir Dönüşüm Süreci Çok...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Hal Yasası ile Birlikte Tarladan Sofraya Bir Dönüşüm Süreci Çok...

2 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Hal yasası ile birlikte tarladan sofraya bir dönüşüm süreci çok yakın sürede devreye alınacak" -"Seracılık özellikle kış aylarında eko sisteme, ticarete, vatandaşın mutfağına böyle bir noktada bulunmaması için paket açıklayacağız" -"Seraların yenilenmesi...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Hal yasası ile birlikte tarladan sofraya bir dönüşüm süreci çok yakın sürede devreye alınacak"
-"Seracılık özellikle kış aylarında eko sisteme, ticarete, vatandaşın mutfağına böyle bir noktada bulunmaması için paket açıklayacağız"
-"Seraların yenilenmesi ve kredileriyle ilgili Ziraat Bankası detaylıca açıklayacak"
-"Özellikle önümüzdeki kış bu konuda Türkiye gündeminde olmaması için sektör desteği, kapasite noktasında yasanın sağlıklı bir şekilde yürümesi için sahada olacağız"
-"Ürün üretim tüm bu planlamanın yanı sıra yapısal adımları devreye alacağız"

İSTANBUL - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İhracatçılar Meclisi Delegeler Çalıştayı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:58 Kaynak: İHA

Türkiye, Ziraat Bankası, Berat Albayrak, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz ABD'den Türkiye'ye Tehdit: S-400 Alırsa Patriot Alamaz ve Yaptırımlara Maruz Kalır

Karadeniz Hamsisi Gürcistan'a Kaçtı ABD'den Türkiye'ye Venezuela Çağrısı: Guaido'yu Siz de Destekleyin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 16:06:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Hal Yasası ile Birlikte Tarladan Sofraya Bir Dönüşüm Süreci Çok...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]