Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk...
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:22 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak: "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti
iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak."
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