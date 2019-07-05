Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk...
Son Dakika Ekonomi Haber

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:22 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konda Araştırma Şirketi'nden dikkat çeken İmamoğlu-Yıldırım raporu Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:49:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]