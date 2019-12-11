Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "İhracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'İhracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye,... - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "İhracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye,...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yeri üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İhracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye,...

Berat Albayrak, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:55 Kaynak: AA
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