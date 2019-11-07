Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ziyaretleri
Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ziyaretleri

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ziyaretleri

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OSKM) düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OSKM) düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Albayrak daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ziyaretleri

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:25 Kaynak: AA
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