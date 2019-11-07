Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ziyaretleri
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Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OSKM) düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:25 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde (OSKM) düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Albayrak daha sonra AK Parti İl Başkanlığı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti.
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