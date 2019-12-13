Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nevşehir'deki "Türkiye Değişim Başlıyor" iş dünyası buluşmasındaki konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nevşehir'deki "Türkiye Değişim Başlıyor" iş dünyası buluşmasındaki konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

Berat Albayrak, Nevşehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:11 Kaynak: AA
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