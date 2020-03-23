Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına (müşteri destek paketi) özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum"

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İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı