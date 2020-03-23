Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına (müşteri destek... - Son Dakika Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına (müşteri destek...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına (müşteri destek paketi) özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum"
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Kamu bankalarımızın bu değerli adımlarına (müşteri destek paketi) özel bankalarımızın da eşlik edeceğine inanıyorum"
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:38 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı