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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının, kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının, kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon TL tutarındaki kredi borcunu öteledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının, kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon TL tutarındaki kredi borcunu öteledi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:51 Kaynak: İHA
Son Dakika BDDK TL swap işlemlerinde limiti yüzde 1.0'e indirdi BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar