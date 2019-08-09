Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,"Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü...
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,"Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü...

35 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,"Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,"Katma değerli üretime ve ihracata dayalı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız." - ANKARA
Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:36 Kaynak: İHA
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