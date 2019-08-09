Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,"Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü...
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,"Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:36 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak,"Katma değerli üretime ve ihracata dayalı Ekonomi
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için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız." - ANKARA
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