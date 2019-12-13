Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Kayseri'de - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Kayseri'de
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı programlara katılmak üzere geldiği Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi ile pastırmacılar çarşısındaki esnafları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:23 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı programlara katılmak üzere geldiği Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi ile pastırmacılar çarşısındaki esnafları ziyaret etti.
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