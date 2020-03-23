KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı

Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katma Değer Vergisi (KDV) beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.

BA-BS FORMLARININ VERİLME SÜRESİ DE UZATILDI

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE KAYNAK SAĞLANACAK"

Albayrak ayrıca, belediyelerin aylık vergi payının ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacağını belirterek, "Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak" dedi.

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