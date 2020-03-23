KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı - Son Dakika Ekonomi

KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.

Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak, Katma Değer Vergisi (KDV) beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.

BA-BS FORMLARININ VERİLME SÜRESİ DE UZATILDI

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERE KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE KAYNAK SAĞLANACAK"

Albayrak ayrıca, belediyelerin aylık vergi payının ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL'lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacağını belirterek, "Böylece tüm belediyelere, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak" dedi.

KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı
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Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:24 Kaynak: AA

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