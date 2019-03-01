Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Kobi Değer Kredisi-2'yi Bugünden İtibaren Devreye Alıyoruz.
15 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "KOBİ Değer Kredisi-2'yi bugünden itibaren devreye alıyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "KOBİ Değer Kredisi-2'yi bugünden itibaren devreye alıyoruz. Hazine garantili paket toplamda 25 milyar lira olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:45 Kaynak: AA
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