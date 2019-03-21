Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Konutta Mart İtibarıyla Günlük Takip Ettiğim Rakamlar Çok Güçlü...
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Konutta mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor.
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak: "Konutta mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:08 Kaynak: AA
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