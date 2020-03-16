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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Korona virüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Korona virüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:41 Kaynak: İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Korona virüs salgınının ekonomimize etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündemimiz olarak belirlemiştik. Tüm kurumlarımız dünyada alınan önlemleri, ortaya konulan öngörüleri analiz etti. Olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladı." - ANKARA
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