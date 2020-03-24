Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden... - Son Dakika Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için tebliğ hazırladık.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için tebliğ hazırladık."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:34 Kaynak: AA

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