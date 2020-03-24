Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden... - Son Dakika Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için tebliğ hazırladık.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için tebliğ hazırladık."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:34 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek