Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Markette İstediğimiz Rakamlar Yok. Onlarla Konuşacağız"
18 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Markette istediğimiz rakamlar yok. Onlarla konuşacağız" -"Türkiye ekonomisi 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdü" -"Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık" -"Hal yasasıyla ilgili kaygıları not ettik.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Markette istediğimiz rakamlar yok. Onlarla konuşacağız"
-"Türkiye ekonomisi 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdü"
-"Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık"
-"Hal yasasıyla ilgili kaygıları not ettik. Nasıl bir düzenleme yapılabileceğin takip edeceğiz"
-"Özellikle küçük baş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında çok önemli bir çalışma başlattık"
-"Başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz. Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz"
-"Pazar ve market arasında ciddi fiyat varsa demek marketlerimiz beklenen katkıyı yapmıyor"
ANTALYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:47 Kaynak: İHA
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