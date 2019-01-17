Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Markette İstediğimiz Rakamlar Yok. Onlarla Konuşacağız"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Markette istediğimiz rakamlar yok. Onlarla konuşacağız" -"Türkiye ekonomisi 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdü" -"Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık" -"Hal yasasıyla ilgili kaygıları not ettik.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Markette istediğimiz rakamlar yok. Onlarla konuşacağız"

-"Türkiye ekonomisi 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdü"

-"Ekonomide tarihi bir dönüşümü başlattık"

-"Hal yasasıyla ilgili kaygıları not ettik. Nasıl bir düzenleme yapılabileceğin takip edeceğiz"

-"Özellikle küçük baş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında çok önemli bir çalışma başlattık"

-"Başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz. Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz"

-"Pazar ve market arasında ciddi fiyat varsa demek marketlerimiz beklenen katkıyı yapmıyor"



ANTALYA - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ormanlık Alanda Ölüsü Bulunan Kuyumcunun, Ellerinin Bağlanıp Diri Diri Yakıldığı Ortaya Çıktı

Bakan Albayrak: Marketlerde İstediğimiz Rakamlar Yok, Bunu Konuşacağız

Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması Artık Ağır Kusur Olmaktan Çıktı

Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti