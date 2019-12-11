Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında... - Son Dakika
Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında... - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında...

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında..., System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının 2022 yılında tamamlanacağını bildirdi.

İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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