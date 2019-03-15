Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Nazilli Belediyesini Ziyaret Etti

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Nazilli Belediyesini Ziyaret Etti

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerjiye sahip olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerjiye sahip olduğunu söyledi.

Bakan Albayrak, Aydın'ın Nazilli ilçesinde mevcut belediye başkanı ve Cumhur İttifakı'nın yerel seçimdeki adayı Haluk Alıcık'ı ziyaret etti.

Albayrak, Nazilli'deki ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'nın Nazilli'de müthiş enerji taşıdığına şahit oldum. Nazilli'yi daha iyi bir noktaya taşımak için buradayız." diye konuştu.

Ziyaret sırasında Bakan Albayrak'a Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.

Berat Albayrak, ziyaretin ardından Cuma namazını kılmak üzere Hoca Camisi'ne geçti.

Yolda, esnafla selamlaştı, özçekim yapmak isteyen vatandaşların talebini geri çevirmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:37 Kaynak: AA

Berat Albayrak, Nazilli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İŞKUR, İşçi Alımı Yapılacak İlçeleri Açıkladı! AK Partili'ye İş Var, MHP'liye Yok Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti

Zeytin Dalı Sınır Kapısı Faaliyete Başladı Ahmet Kural'dan Uyuşturucu Açıklaması: Bir Takım Hatalarım Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:28:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Nazilli Belediyesini Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]