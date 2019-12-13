Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.



Nevşehir'de gerçekleştirilen "İş Dünyası Buluşması" toplantısı için şehre gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nevşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti. Bakan Albayrak, beraberindeki heyetle birlikte Başkan Rasim Arı tarafından karşılandı. Başkan Arı ziyarette Bakan Albayrak'a Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli projelerine ilişkin bilgiler verdi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından hem Nevşehir Belediyesi'nin mali yapısını güçlendirmek hem de halkın beklediği hizmetleri sunmak için büyük bir gayret ve özveri ile çalıştıklarını kaydeden Başkan Arı, kısa sürede önemli çalışmalara imza attıklarını vurguladı.



"Başkan Arı, projelerini anlattı"



Öncelikli olarak belediyenin mali yapısını güçlendirmek için attıkları adım çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile Nevşehir Belediyesi Turizm Spor A.Ş'nin kuruluşunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Arı, "Kurduğumuz bu şirket ile birlikte turizm, spor ve tarım alanında faaliyet yürüteceğiz. Bu sayede şehrimizde istihdam ve ekonomiye katkı sağlarken hem de belediyemize ciddi bir mali kaynak yaratacağız. Buradan elde edeceğimiz geliri yine şehrimize hizmet olarak sunacağız. Bunlardan ilkinin startını verdik. Bölgemizdeki otellerin yaklaşık 30 bin yatak kapasitesi var ve bu otellerimiz terlik, havlu gibi günlük tüketim malzemelerini dışardan alıyor. Biz şimdi şirketimiz aracılığıyla bunların üretimini şehrimizde gerçekleştirerek bunu otellerimize satmak istiyoruz. Bunun için gerekli tüm altyapımızı oluşturduk. Yakında makinelerimiz geliyor ve üretime başlayacağız. Bunu gerçekleştirirken de istihdama ciddi bir katkı sağlayacağız" dedi.



Şehrin alt yapı problemlerinin çözümü için de yaz aylarında ciddi bir yatırım yaptıklarını ve bu yatırımı 2020 yılında da sürdüreceklerini ifade eden Arı, şehrin gelecek yıllarda hiçbir alt yapı problemi yaşamaması için gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Nevşehir'i Türkiye'nin ve dünyanın örnek kentlerinden biri yapma arzusunda olduklarını ve bunun için birçok projeyi hayata geçirmeye başladıklarını kaydeden Arı, "Şehrimiz insanların yaşamaktan mutlu olduğu marka bir kent haline gelecek. Hem sporda, hem sanatta hem de turizmde örnek bir kent olacağız" diye konuştu.



Başkan Arı daha sonra Nevşehir Kalesi etrafın bulunan ve turizme açılması planlanan yamaç yerleşim merkezi ile ilgili Bakan Albayrak'a bilgiler verdi. Bölgenin turizme açılmasının şehir için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Arı, 2020 yılı turizm haftasında bölgenin bir kısmını turizme açma hedefinde olduklarını söyledi.



Bakan Albayrak daha sonra Nevşehir Kalesi Yamaç Yerleşim Bölgesi ile ilgili hazırlanan kısa filmi izledi.



"Albayrak'tan kale etrafının turizme açılmasına için tam destek"



Belediye Başkanı Rasim Arı'yı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Bakan Albayrak, Nevşehir Kalesi etrafındaki yerleşim merkezinin turizme açılması için her türlü desteği vereceklerini kaydetti.



Kapadokya bölgesinin Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu ve bu sayede Nevşehir'in yurt dışında en çok tanınan kentlerden biri olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Kapadokya sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi. Böylesine önemli bir bölge içerisinde yer alan Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezinin kısa sürede turizme kazandırılması çok önemli. Bunla ilgili bakanlık olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız. Buranın turizme açılması bölgeye gelen turist sayısının artmasına da ciddi bir katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.



Ziyarette Bakan Albayrak'a Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu 50 numaralı Nevşehir Belediyespor forması ve çini bir vazo hediye edildi.



Bakan Albayrak'a Nevşehir Belediyesi ziyareti sırasında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'da eşlik etti. - NEVŞEHİR