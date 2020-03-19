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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak"
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Paketle birlikte önümüzdeki 3 ayda 50-60 milyar liralık bir likidite piyasayı rahatlatacak"
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:50 Kaynak: AA
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