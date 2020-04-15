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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Pazartesi itibari ile 2,1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar...
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Pazartesi itibari ile 2,1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL'lik kaynak tahsis edildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Pazartesi itibari ile 2,1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL'lik kaynak tahsis edildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:22 Kaynak: İHA
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