Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Sermaye Piyasalarımızı Derinleştireceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , "Önümüzdeki dönemde hem yurt içinde ve hem de yurtdışında nitelikli yatırımcıya satış ve halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmalarımıza devem edeceğiz" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen İstanbul Finans Merkezi Konferansı'na katıldı. Bakan Albayrak, burada yaptığı konuşmada sermaye piyasalarının derinleşmesine yönelik yeni adımların atılacağını aktardı. Bakan Albayrak bu kapsamda seçimlerden sonra yeni haberler vereceklerini kaydetti.Albayrak, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemimiz öncelikli stratejilerini başında ülkemize çok güçlü bir finansal mimari kazandırmanın geldiğini her ortamda ifade ettim. Ekonomik büyümenin sürdürülebilir kılınmasında mali piyasalar ve reel sektör arasındaki ilişkinin sağlıklı ve güçlü olmasının kilit unsur olduğunun bilincindeyiz ve bu nedenle sermaye piyasaları ve finans sektörünün sağlam temeller üzerinden istikrarlı ve sağlıklı bir biçimde büyümesi için olması için gerekli tüm çalışmaları ve adımları hayata geçirmeye başladık" dedi.Sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi amacıyla bir çok yeni adımların atıldığından bahseden Berat Albayrak, bunlardan birinin Türkiye Emlak Bankası'nın yapılandırılması olduğunu belirterek, "Türkiye Emlak Bankası'nı gayrimenkul finansmanını yönlendirecek kapasitede bir banka haline gelecek şekilde yapılandırdık. Diğer yandan sermaye piyasalarımızı daha ileriye taşımak ve kalkınmaya daha somut destek vermesi amacıyla Türkiye Kalkınma Bankası 'nın görev alanlarını genişleterek ve ismini değiştirerek yeniden yapılandırdık" diye konuştu."Önümüzdeki dönemde hem yurt içinde ve hem de yurtdışında nitelikli yatırımcıya satış ve halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmalarımıza devem edeceğiz" diyen Bakan Albayrak, "Bunu yakın dönemde yapacağız çünkü seçimler yaklaşırken malum mevduatlar coştu. Seçimden sonra bu paralar yavaş yavaş yeni enstrümanlara kaymaya başlayacak. Onun için bu hazırlıklar noktasında alternatifleri geliştirmeliyiz" şeklinde konuştu."Seçimden sonra güzel bir haberimiz olacak"Sermaye ve sigortacılık piyasalarının genişleteceğinin altını çizen Bakan Albayrak, "Bunun için atılacak adımlarla ilgili somut, yasal, yönetmelik, hem de sermaye enjeksiyonu da başta olmak üzere yeni bir fon oluşturulması noktasında seçimden sonra güzel bir haberimiz olacak" dedi.Albayrak, "Stratejik bazı adımları çok önemli yol haritasını destekleyecek şekilde ortaya koymalıyız" ifadesini kullandı.Bakan Albayrak, "Türkiye'nin dünyanın yakından tanıdığı pazar ve piyasalara sahip, tüm alanlarda dünyanın farklı bölgelerinden yatırımcılara evsahipliği yapıyor olması ve bunun ötesinde bölgesinde en gelişmiş demokrasi olması sayesinde yatırımcı güvenini her geçen gün artırıyor" dedi."Tüm vergi mimarisiyle ilgili büyük bir reform çalışması başladı"Bakan Albayrak, organize piyasalarda işlem gören türev araçlarının çeşitliliğini artırarak sermaye piyasalarımızı daha da derinleştirileceğinin altını çizerek, "Finansal araçlarla bunlarında dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamalarında da ciddi revizyonlara gidiyoruz. Tüm vergi mimarisiyle ilgili büyük bir reform çalışması başladı" diye konuştu."3 tane bina dikerek finans merkezi olmaz"İstanbul Finans Merkezi'nin yürütülen çalışmalar ile birlikte 2023 yılından önce hayata geçirileceğini kaydeden Bakan Albayrak, "3 tane bina dikerek finans merkezi olmaz. Bunu tam anlamıyla; tüm ayaklarıyla destekleyecek bir i birçok alanda stratejik ve rekabetçi bir ekosistemi oluşturmak zorundasınız. Bu ay bitmeden tüm paydaşlarla birlikte projenin revizesi de dahil bir çok açıdan çok ciddi yol haritasını güncelleyerek, İFM projesini 2023 yılından önce hayata geçirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı."İFM projesi için her türlü destek vermeye hazırız"Bakan Albayrak, son olarak şunları söyledi: "Bugün dünden çok daha etkin koordineli ve sonuç odaklı görev fonksiyonlarına sahip iktidarın bir bakanı olarak, bu projenin lafta değil icraatta hayata gerçekleşmesi için sonuna kadar her türlü desteği vermeye hazırız." - İSTANBUL