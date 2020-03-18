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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Süreci en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan süreçten en...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Süreci en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız."
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Süreci en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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