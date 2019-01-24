Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan "Davos" Temasları Değerlendirmesi
14 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 9. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 9. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:05 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: Türkiye Hazine Yönetiminde Aktif ve Agresif Olacak
Dolar Son Bir Ayın En Düşük Seviyesini Gördü! İşte Son Rakamlar
Son Dakika! Bakan Albayrak: KDV İadeleri Çok Basit Bir Konu Değil
İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu