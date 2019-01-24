Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan "Davos" Temasları Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 9. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.

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