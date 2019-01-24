Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan "Davos" Temasları Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan "Davos" Temasları Değerlendirmesi

14 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 9. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 9. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, gerçekleştirdiği temasları değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:05 Kaynak: AA

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