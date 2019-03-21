Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye Güçlü Performansıyla Yine Birilerini Üzmeye ve...
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek.
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak: "Türkiye
güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:16 Kaynak: AA
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