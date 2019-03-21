Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye Tüm Bu Süreçlerde Yaşadığı İmtihanlardan Daha da...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye Tüm Bu Süreçlerde Yaşadığı İmtihanlardan Daha da...

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:10 Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi
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