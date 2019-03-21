Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye Tüm Bu Süreçlerde Yaşadığı İmtihanlardan Daha da...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edecek."

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