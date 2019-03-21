Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye Tüm Bu Süreçlerde Yaşadığı İmtihanlardan Daha da...
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edecek."
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:10 Kaynak: AA
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