Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlarımızda merak etmesin onlar içinde inşallah maaş desteğini başlatacağız." dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, korona virüs salgınının ardından alınan önlemlere ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgının ekonomiyle mücadele kapsamında attığımız adımları sizlerle düzenli olarak paylaşma arzusundayız. Bir hafta arayla iki G-20 Hazine Bakanları toplantısı gerçekleştirdik. Toplantılardan şu sonuç çıktı. Dünyadaki küresel ekosistemdeki tüm bu süreçlerde ülkeler arasındaki ticarete ve bunun ilişkilere zarar vermeden bu krizden çıkışın yollarının aranması gerektiği, ülkeler salgının ekonomilerine, küresel ticarete, diplomasiye, uluslararası ilişkilere verebileceği zararların önüne geçmek için dayanışmayla çalışma kararı aldı. Dayanışma içinde hareket eden sosyal yapısını, ekonomisini, sistemlerini ayakta tutabilen ülkeler tüm bu süreçlerden en kazançlı çıkacak ülkeler olacak. Bu dayanışmayı gösteremeyenler ise uzun süre altından kalkmak için uğraşacakları çok ciddi bir tabloyla karşı karşıya kalacaklar. Hamdolsun salgına karşı önlemleri erkenden almanın yanında dünyaya da bu sürecin ilacı olan birliği, beraberliği, dayanışmayı en erken gösteren ülke olduk ve kenetlendik. Bizim birinci önceliğimiz hiçbir vatandaşımızın işini kaybetmemek için mücadele sürdürüyoruz" dedi.



"Ücretsiz izne çıkan vatandaşlarımıza maaş desteğini başlatacağız"



"Sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ'lerimizi korumak adına gereken bütün tedbirleri alıyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Albayrak, "Vatandaşlarımızın gelirlerini güvence altına alma, kayıplarını telafi etmek için neler yapabiliriz bu manada canla başla çalışıyoruz. Bu kapsamda dar gelirli 2.1 milyon ailelerimiz için nakdi yardım yapacağımızı açıklamıştık. Yeni çalışmalar neticesinde inşallah bu süreçten etkilenen yaklaşık 2.3 milyon aileye daha, bu noktada çalışma bakanlığımız çok ciddi ve yoğun bir çalışma yürütüyor. Toplam 4.4 milyon ailemize nakdi yardım sağlamış olacağız. Esnafımız için mücbir sebep kapsamına giren firmalarımız ve kobilerimiz için, vergi ve SGK ödemelerini ertelemiştik. Ayrıca dükkanını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafımıza kısa çalışma ödeneği sağlayacağımızı belirtmiş, esnafımızın yanında çalışanlarının maaşının büyük bir kısmı ödeyeceğimizi ifade etmiştik. Bu süreç kısa çalışma ödeneğine başvuran esnaflarımızın yanı sıra, buna başvuru yapamayan esnaflarımızın içinde ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız oldu. Ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlarımızda merak etmesin onlar içinde inşallah maaş desteğini başlatacağız" diye konuştu.



"Pazartesi günü itibariyle yaklaşık 23 bin firmaya 20 milyar liralık tahsiste bulunduk"



Düşük maliyetli esnaf finansman desteğinin devreye girdiğini belirten Bakan Albayrak, "Halkbank aracılığıyla hazine destekli düşük maliyetli esnaf destek finansmanı devreye girdi. Pazartesi itibariyle 180 binin üzerinde esnafımız bu destek için yaklaşık 46 bin esnafımızla paraf, ticari kartı için başvuru yapabiliyor. Şu ana kadar 55 binden fazla esnafımıza ki bunun 48 bini ilk defa bu destekten faydalanacak olan esnafımız olacak. 25 bin lire finansman sağlandı dün itibariyle. Bunun yanında 30 binden fazla esnafımıza 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı. Bu vesileyle dün itibariyle toplamda 2 milyar liradan fazla finansman desteğini esnafımıza kullandırmış olduk. Yine kobilerimiz için işe devam desteğini devreye almıştık. Dün itibariyle yaklaşık 51 bin 651 firmamız işe devam desteğine başvuru yaptı. Pazartesi günü itibariyle yaklaşık 23 bin firmaya 20 milyar liralık tahsiste bulunduk. Bu firmaların yüzde 96'sını kobilerimiz oluşturuyor. Kullandırımlarımız bu hafta başladı, dün itibariyle 2.8 milyar liralık finansman kobilerimizin hesaplarına geçti" şeklinde konuştu.



"Geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşlarımıza kredi ödemelerini bu hafta başlıyoruz"



"5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı" diyerek konuşmasına devam eden Bakan Albayrak, "Bu manada dün manada 3,7 milyon vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta itibariyle başlıyoruz. Burada tüm bu paketlerin kapsamında temel ilkemiz maksimum hız, minumum koşul şartıyla hareket etmek. Bu gün bankacılık tarihinde olmadığı kadar yoğun fedakarca bir mesai ortaya koyan 3 kamu bankamızın on binlerce şubelerde, merkezde çalışan fedakar çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Haftaiçi haftasonu bu taleplerimizi şirketlerimizin, vatandaşlarımızın taleplerini gerçekleştirmek için yoğun bir çalışma ortaya koyuyorlar. Bu tahsisler, bu süreç bu haftadan itibaren daha da hızlanarak devam edecek" diye konuştu.



"Mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız. Bu bir milli mücadele"



Özel bankalarında salgınla mücadele görmek istediğini belirten Bakan Albayrak, "Vatandaşlarımızın, esnafımızın, kobilerimizin tüm taleplerini ekiplerimizle anlık takip ediyoruz. çağrı merkezi, sosyal medyada devreye alınan takip hesapları ve bakanlığımız bünyesindeki ekiplerimizle tüm talepleri anlık takip ediyor, muhataplarından bilgi alıyor ve vatandaşlarımıza dönüş yapıyoruz. Sadece son 1 haftalık süreçte 10 bine yakın şikayet ve talebi inceledik, tek tek dönüş sağladık. Kamu bankalarımızın genel müdürleri ve yardımcıları her gün televizyonlarda vatandaşlarımızın sorularını yanıtlıyor. En doğru bilgileri birinci elden en şeffaf şekilde sağlıyor. Çünkü bilgi kirliliğinin haltsafhada olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla doğru bilgi birinci elden dinlemek ulaşmak çok büyük önem arz ediyor. bizde bu boşluğu bırakmamak için sahada iletişimi kurguluyoruz. Bu salgının ekonomiye etkileri olacaksa, burada ekonomiyi ve piyasaları bu salgından koruyacak, mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız. Bu bir milli mücadele" dedi.



"Gelişmiş ülkelerin çöken sağlık sistemini görmeyenlere söyleyecek sözümüz yok"



Bugünlerde yapılan provokasyon hareketlerinin boş çıktığını söyleyen Bakan Albayrak, " Türkiye'nin yakın tarihinde geçtiği kritik süreçlerin tamamında milletiyle aynı safta buluşamayanların bu günlerde kalkıştığı provokasyon girişimlerini boş çıktığını görüyorsunuz. Tüm bu süreçler 17 yıldır, sağlığa, sosyal güvenliğe yapılan yatırımların meyvelerini bu günlerde görüyoruz. Hiçbir tıbbi ekipman ihtiyacı, maddi destek küresel yardım olmaksızın mücadelemizi sürdürüyoruz. Birileri her türlü iftirayı atsa da güneş balçıkla sıvanmaz. Gelişmiş ülkelerin çöken sağlık sistemini, insanına sunamadığı hizmeti, sağlık çalışanlarına ulaştıramadığı ekipmanları görmeyenlere söyleyecek sözümüz yok. Bu meşakkatli sabır ve dayanışma isteyen çok yoğun bir mücadele. Bu mücadele de destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun hazinesi var. Biz Türkiye olarak hayalleri, hedefleri idealleri olan büyük bir ülkeyiz. Biz ne hayallerimizden ne de ideallerimizden asla vazgeçemeyiz. Toprağın tohum beklediği bu bahar başlangıcında ekinlerimizi dikeceğiz. Ekonomimizin çarklarını çalışır tutmak için her gün bir kez daha bismillah diyerek kollarımızı sıvayacağız. Bu gece Berat gecesini idrak ediyoruz. Bu gece rabbimizin ilahi rahmetine nail olmak, peygamber efendimizin himmetine nail olmak ve selametimiz ve sıkıntılardan beratimiz için dua edelim. Cenab-ı Allah ettiğimiz tüm dualarımız mübarek berat gecesi hürmetine kabul etsin. Bu badireyi de atlatarak Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye'yi idealine hep birlikte yürüyeceğiz. İnşallah birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA