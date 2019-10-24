Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ülkemizle ilgili spekülatif atakların ve algı çalışmalarının...
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ülkemizle ilgili spekülatif atakların ve algı çalışmalarının olduğu dönemde borç yönetimi ödülünü almamız önemli."
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:02 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ülkemizle ilgili spekülatif atakların ve algı çalışmalarının olduğu dönemde borç yönetimi ödülünü almamız önemli."
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