Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ülkemizle ilgili spekülatif atakların ve algı çalışmalarının...
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 'Ülkemizle ilgili spekülatif atakların ve algı çalışmalarının...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ülkemizle ilgili spekülatif atakların ve algı çalışmalarının...

20 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ülkemizle ilgili spekülatif atakların ve algı çalışmalarının olduğu dönemde borç yönetimi ödülünü almamız önemli."

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Ülkemizle ilgili spekülatif atakların ve algı çalışmalarının olduğu dönemde borç yönetimi ödülünü almamız önemli."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:02 Kaynak: AA
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