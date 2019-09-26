Son Dakika Haberleri: - Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yatırımcılara hitap etti
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- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yatırımcılara hitap etti

1 saat önce

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yatırımcılara hitap ettiNEW YORK - Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta, DEİK ve Citibank tarafından düzenlenen toplantıda yatırımcılara hitap eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin son bir yılda attığı...

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yatırımcılara hitap etti

NEW YORK - Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta, DEİK ve Citibank tarafından düzenlenen toplantıda yatırımcılara hitap eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin son bir yılda attığı adımlarla, küresel ticaretteki yaşanan zor süreçlere ve türbülanslara karşı en korunaklı ülkelerden biri haline geldiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmelerini izlemek için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu. Albayrak, Türkiye'nin son bir yılda attığı adımları aktardı.

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yatırımcılara hitap etti

Birleşmiş Milletler, Berat Albayrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:38 Kaynak: İHA
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