Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"U Açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"U Açıklıyor

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıklıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıklıyor
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:30 Kaynak: Youtube
Dönüşüm, Genel
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