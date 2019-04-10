Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"U Açıklıyor
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıklıyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:30 Kaynak: Youtube
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm
Adımları 2019"u açıklıyor
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