Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomik Program'da Yıl Sonu Bütçe Açığını 72,1 Milyar Lira...

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomik Program'da Yıl Sonu Bütçe Açığını 72,1 Milyar Lira...

52 dakika önce

IHAAW110201-EKO/15-01-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomik Program'da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak,
IHAAW110201-EKO/15-01-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomik Program'da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP'te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk." 15.01.2019 11: 02: 01 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:07 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: Adnan Oktar'ın 86 Şirketini Tespit Ettik Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı Hazine Arazisi Üzerine Baraka Yapıp İmar Affından Yararlanmak İsteyen 2 Öğretmen Açığa Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 11:59:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomik Program'da Yıl Sonu Bütçe Açığını 72,1 Milyar Lira...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]