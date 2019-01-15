Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomik Program'da Yıl Sonu Bütçe Açığını 72,1 Milyar Lira...

IHAAW110201-EKO/15-01-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomik Program'da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur.

IHAAW110201-EKO/15-01-2019



- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yeni Ekonomik Program'da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP'te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk." 15.01.2019 11: 02: 01 TSI

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