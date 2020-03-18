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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da...
6 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir"
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir"
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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