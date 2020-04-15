Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak: "Pazartesi itibari ile 2,1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar...

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak: "Pazartesi itibari ile 2,1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL'lik kaynak tahsis edildi"

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak: "Pazartesi itibari ile 2,1 milyon vatandaşımıza 12.1 milyar TL'lik kaynak tahsis edildi"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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