Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Fırsatçılıkla Hareket Edenlerin Milletimizin Sofrasına El...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Fırsatçılıkla Hareket Edenlerin Milletimizin Sofrasına El...

33 dakika önce

IHAAW115452-EKO/07-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Fırsatçılıkla hareket edenlerin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
IHAAW115452-EKO/07-02-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Fırsatçılıkla hareket edenlerin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz." 07.02.2019 11: 54: 52 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Berat Albayrak, Ekonomi
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