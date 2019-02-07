Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Fırsatçılıkla Hareket Edenlerin Milletimizin Sofrasına El...
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IHAAW115452-EKO/07-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Fırsatçılıkla hareket edenlerin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz.
IHAAW115452-EKO/07-02-2019
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: "Fırsatçılıkla hareket edenlerin milletimizin sofrasına el uzatmasına izin vermeyeceğiz." 07.02.2019 11: 54: 52 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:01 Kaynak: İHA
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