Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bankalarımızın istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama...
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bankalarımızın istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara;
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:34 Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bankalarımızın istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içeresinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte dört yeni ürünü hayata geçireceğiz."
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