Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bankalarımızın istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama...
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 'Bankalarımızın istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bankalarımızın istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama...

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bankalarımızın istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara;

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Bankalarımızın istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içeresinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte dört yeni ürünü hayata geçireceğiz."

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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