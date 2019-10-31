Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz...
Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: '2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz...

7 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz."

Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:36 Kaynak: AA
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