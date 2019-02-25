Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019 Yılında 2,5 Milyon Yeni İstihdamı Hayata Geçireceğiz."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019 Yılında 2,5 Milyon Yeni İstihdamı Hayata Geçireceğiz."

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:49 Kaynak: AA

Ekonomi
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