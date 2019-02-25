Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019 Yılında 2,5 Milyon Yeni İstihdamı Hayata Geçireceğiz."
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz.
Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
: "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:49 Kaynak: AA
Bakan Albayrak: 2019'da 2,5 Milyon İstihdamı Hayata Geçireceğiz
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