Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 Yılında 2,5 Milyon Yeni İstihdamı Hayata Geçireceğiz"...
1 saat önce
IHAAW144709-EKO/25-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" dedi.
IHAAW144709-EKO/25-02-2019
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" dedi. 25.02.2019 14: 47: 09 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:53 Kaynak: İHA
Bakan Albayrak: 2019'da 2,5 Milyon İstihdamı Hayata Geçireceğiz
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