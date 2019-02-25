Son Dakika Haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 Yılında 2,5 Milyon Yeni İstihdamı Hayata Geçireceğiz"...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 Yılında 2,5 Milyon Yeni İstihdamı Hayata Geçireceğiz"...

1 saat önce

IHAAW144709-EKO/25-02-2019- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
IHAAW144709-EKO/25-02-2019

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" dedi. 25.02.2019 14: 47: 09 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:53 Kaynak: İHA

Ekonomi
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